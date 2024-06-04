قبل إبراهيم دياز.. 26 لاعبا أفريقيا حققوا دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

دائما ما شهدت بطولة دوري أبطال أوروبا تألق اللاعبين الأفارقة في ملاعبها عبر التاريخ.

واستطاع الكثير منهم حصد البطولة مع مختلف الأندية الأوروبية، مثل إيتو مع إنتر ميلان وبرشلونة، وصلاح وماني وماتيب مع ليفربول، وأخرهم إبراهيم دياز مع ريال مدريد.

وجاءت قائمة اللاعبين الأفارقة الفائزين بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ كالتالي:

- بروس جروبيلار (زيمبابوي) - ليفربول 1984

- رابح ماجر (الجزائر) - بورتو 1987

- أبيدال بيليه (غانا) - مارسيليا 1993

- نوانكو كانو (نيجيريا) - أياكس 1995

- فينيدي جورج (نيجيريا) - أياكس 1995

- إبراهيم تانكو (غانا) - بوروسيا 1997

- جيريمي نجيتاب (الكاميرون) - ريال مدريد 2000، 2002

- صامويل كوفور (غانا) - بايرن ميونخ 2001

- بيني ماكارثي (جنوب إفريقيا) - بورتو 2004

- جيمي تراوري (مالي) - ليفربول 2005

- يايا توريه (كوت ديفوار) - برشلونة 2009

- سيدو كيتا (مالي) - برشلونة 2009، 2011

- سولي مونتاري (غانا) - إنتر ميلان 2010

- صامويل إيتو (الكاميرون) - ريال مدريد 2000، برشلونة 2006 و2009، إنتر ميلان 2010

- مايكل إيسيان (غانا) - تشيلسي 2012

- جون ميكيل (نيجيريا) - تشيلسي 2012

- سالومون كالو (كوت ديفوار) - تشيلسي 2012

- دروجبا (كوت ديفوار) - تشيلسي 2012

- أشرف حكيمي (المغرب) - ريال مدريد 2018

- جويل ماتيب (الكاميرون) - ليفربول 2019

- محمد صلاح (مصر) - ليفربول 2019

- ساديو ماني (السنغال) - ليفربول 2019

- نابي كيتا (غينيا) - ليفربول 2019

- حكيم زياش (المغرب) - تشيلسي 2021

- إدوارد ميندي (السنغال) - تشيلسي 2021

- رياض محرز (الجزائر) - مانشستر سيتي 2023

- إبراهيم دياز (المغرب) - ريال مدريد 2024

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