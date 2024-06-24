تعليق مثير من الغندور بعد انسحاب الزمالك من القمة أمام الاهلي

علق خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق على قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء، برفض خوض مباراة القمة أمام الاهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره الاهلي، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا الثلاثاء، إلا أن الأبيض قرر الانسحاب لعدم تنفيذ مطالبه.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “مجلس ادارة الزمالك يرفض لعب اللقاء و إبلاغ الجهاز الفني بإلغاء معسكر الفريق والله الواحد مش فاهم حاجة”.

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وتابع: “رابطة الاندية وعدتهم بأشياء و لكن رفضوا الاعلان عنها إلا بعد اللقاء و ده اللي قوبل بالرفض من قبل مجلس الادارة”.

واستكمل: “لابد من الإعلان عن رحيل عامر حسين و رحيل بيريرا و التحقيق مع الحكام”.