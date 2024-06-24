انتهت.. الزمالك يرفض مواجهة الاهلي في قمة الدوري المصري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة الأبيض قد اتخذ قرارًا نهائيًا بعدم خوض مباراة القمة أمام الاهلي في الدوري المصري الممتاز.

وكان من المفترض أن بواجه الزمالك نظيره الاهلي، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

وأشارت التقارير أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قد اتخذ قرارًا نهائيًا، بعدم خوض لقاء الاهلي في قمة منافسات الدوري المصري.

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وتابع المصدر أن الزمالك لن يخوض مباراة القمة أمام الاهلي غدًا الثلاثاء وهذا هو القرار النهائي.

وواصل المصدر أن عبدالواحد السيد قد أبلغ اللاعبين مرة أخرى بعدم الدخول في معسكر مغلق بعدما تم إبلاغه من قبل مجلس الإدارة بالتمسك برفض خوض لقاء القمة.

وأعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أن هناك بيانًا هامًا سيصدره الأبيض بعد اجتماع حاليًا في منزله، رسميًا بعد قليل.