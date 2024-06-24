اجتماع الحسم داخل منزل حسين لبيب لتراجع الزمالك عن الانسحاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا حاليا داخل منزل الأخير، من أجل كشف الموقف النهائي لخوض مباراة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي غدا، على استاد القاهرة الدولي، في الجول الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعترض نادي الزمالك، على خوض مواجهة الأهلي، بسبب عدم لعب الأخير مبارياته المؤجلة.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن هناك انفراجة في موقف الزمالك، بعد جلسة حسين لبيب رئيس النادي مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

وأوضح المصدر، أن الزمالك تلقى وعدا من رابطة الأندية بحل أزماته، وإبعاد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن منصبه، وإقالة البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام، مع تحويل ثروت سويلم عضو الرابطة للتحقيق بسبب تصريحاته ضد الأبيض.

وأتم المصدر، أن الزمالك سوف يصدر بيانا عقب انتهاء الاجتماع، يشرح فيه موقفه النهائي من خوض المباراة، وإن كان الأقرب المشاركة.

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