شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد السكندري وفاركو قبل مباراتهما فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ، وأحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، تشكيل فريقيهما قبل المباراة التي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو على النحو التالي:



حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: الحبيب حسن، سيف تقا، إسلام أبو سليمة، كريم الديب

الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو

الهجوم: عمرو صالح، أحمد عيد، بنجامين بواتينج، مابولولو

بينما تواجد على دكة بدلاء الاتحاد السكندري أمام فاركو كل من: عمر صلاح، أحمد غنيم، ناصر ناصر، هشام صلاح، مازن أشرف، عموري، عمر الوحش، شريف رضا، وعبد الغني محمد.

فيما جاء تشكيل فاركو على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: عمرو ناصر، ياسين السيد، محمد فخري، محمود عماد.

الوسط: جابر كامل، جيفرسون انكادا، أحمد عوض.

الهجوم: محمود جهاد، سيف تيري، شكري نجيب

وتواجد على دكة البدلاء: محمد نديم، رامي صبري، أحمد جمال، عمرو جمال، أحمد شريف، البحراوي، وليد علي، عزمي غوما، أحمد فؤاد.