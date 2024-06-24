الامارات | شكوك حول مشاركة لاعب ريال مدريد في ثمن نهائي "يورو 2024"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحوم الشك حول مشاركة قلب الدفاع أنتونيو روديغر مع المنتخب الألماني المضيف في الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم، وذلك بسبب شد عضلي في الجزء الخلفي لفخذه الأيمن وفق ما أعلن الإثنين الاتحاد المحلي للعبة.

وخاض قلب دفاع ريال مدريد الإسباني الدقائق التسعين في التعادل الأحد مع سويسرا 1-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى التي حسمت ألمانيا صدارتها، ما يعني أنها ستخوض الدور ثمن النهائي السبت في دورتموند.

ويلتقي منتخب ألمانيا في ثمن النهائي مع ثاني المجموعة الثالثة التي تتصدرها إنكلترا (4 نقاط) أمام الدنمارك (2) وسلوفينيا (2) وصربيا (1) قبل الجولة الثالثة الأخيرة التي تقام الثلاثاء (تلعب إنكلترا مع سلوفينيا والدنمارك مع صربيا).

وأفاد مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان بعد التعادل مع سويسرا أن روديغر شعر بمشكلة في الفخذ نهاية المباراة.

وتشكل إصابة روديغر ضربة قوية لألمانيا في حال لم يتمكن من التعافي في الوقت المناسب، لاسيما أن البلد المضيف يفتقد أيضاً جوناثان تاه للإيقاف نتيجة تلقيه انذارين.

وزج ناغلسمان بنيكو شلوتربيك في منتصف الشوط الثاني بدلاً من تاه، ما يجعله خياراً ممكناً إلى جانب فالديمار أنتون.