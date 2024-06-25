لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن.. إيطاليا بدون أي لاعب "يوفنتيني"!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لايبتزج (ألمانيا): لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن، وتحديداً منذ 26 عاماً يلعب المنتخب الإيطالي مباراة دولية في بطولة كبرى بدون أي لاعب من صفوف يوفنتوس.

فقد اختار لوتشيانو سباليني، مدرب منتخب إيطاليا، عدم الاعتماد على أي لاعب من يوفنتوس في تشكيلته الأساسية لمواجهة كرواتيا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة أوروبا 2024 الإثنين.

وبالتالي ستلعب إيطاليا بتشكيلة أساسية بدون لاعبي يوفنتوس في إحدى مباريات البطولات الكبرى (كأس العالم أو اليورو) لأول مرة منذ كأس العالم 1998 ضد الكاميرون، وفق إحصاءات "أوبتا".

والتشكيلة تضم:

- حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

- الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، ليساندرو باستوني، ريكاردو كالافيوري، ماتيو دراميان

- الوسط: نيكولو باريلا، جورجينيو، لورينزو بيلينجريني

- ويضم الهجوم: جياكومو راسبادوري، فيديريكو ديماركو، ماتيو ريتيجي

ماذا يعني غياب نجوم اليوفي؟

ويعد غياب نجوم اليوفي حدثاً تاريخياً في حد ذاته، فالفريق يعد من بين الأكبر في إيطاليا مع الميلان والإنتر على مستوى البطولات المحلية والشعبية والتاريخ، ودائماً كان نجومه من بين الأكثر تأثيراً في تاريخ المنتخب الإيطالي والكرة الإيطالية، وبالطبع فإن سباليتي لا يتعمد ذلك، بل إنه لأسباب تكتيكية قرر الدفع بالعناصر التي دفع بها دون وجود أي لاعب "يوفنتيني" في التشكيلة الأساسية.