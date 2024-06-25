إسبانيا تفوز على ألبانيا في يورو 2024

نجح منتخب إسبانيا بالخروج بالعلامة الكاملة بعدما حقق الفوز على نظيره ألبانيا، بنتيجة هدف نظيف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

وتصدر وتصدر منتخب إسبانيا، مجموعته الثانية برصيد 9 نقاط، بينما تذيلها ألبانيا بنقطة وحيدة لتودع البطولة.

وفي الدقيقة 13 منح فيران توريس التقدم لمنتخب لاروخا، بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء على يمين ستراكوشا.

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وجاء تشكيل إسبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: نافاس، فيفو، لابورتي، جيرمالدو

خط الوسط: زومبيندي، ميرينو، أولمو

خط الهجوم: فيران، خوسيلو، أورزيبال.

بينما جاء تشكيل ألبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: ستراكوشا

خط الدفاع: باليو، ديمستري، أجيتي، ميتاج

خط الوسط: لاتشي، رمضاني، أسلاني

خط الهجوم: بيرجامي، ميناج، أساني.