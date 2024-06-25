"مخالفة لائحة".. المقاولون العرب يعلن احتجاجه ويطالب بإعادة مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي المقاولون العرب، في بيان رسمي، التقدم باحتجاج وطلب رسمي، لإعادة مباراته مع بيراميدز، بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

وقال البيان: "الحكم محمد الحنفي فشل في اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم وفي منتصف الموسم ولائحة الحكام في اتحاد الكرة لا تسمح بخضوع الحكم لاختبار مرة ثالثة، ووفقاً للوائح "مادة ٤٣ بند ١ و٢، مادة ٥٢ بند رقم ٤"، يجب استبعاده من إدارة المباريات لنهاية الموسم ".

وأضاف: "خضوع الحكم لاختبار اللياقة البدنية المعتمد من فيفا (الوارنر تيست)، شرط إلزامي وهذا الاختبار لم يوفق فيه الحكم مرتين وظل ممنوع من إدارة المباريات موسم كامل، وآخر مباراة أدارها كانت في الموسم الماضي، وكان يجب وفقا للوائح استمرار استبعاده حتى نهاية الموسم الحالي، وكان رئيس لجنة الحكام البرتغالي بيريرا سبق وأعلن أن الحكم محمد الحنفي مستمر لنهاية الموسم حكم فيديو فقط، لكن فوجئنا جميعا بتعيينه لإدارة لقاء المقاولون وبيراميدز وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب إعادة المباراة".

وواصل البيان: "يذكر أن آخر مباراة أدارها الحكم محمد الحنفي كحكم ساحة كانت الأهلي والبنك الأهلي يوم 29 يونيو 2023 وتم استبعاده ، وطلب نادي المقاولون العرب من لجنة الحكام واتحاد الكرة ورابطة الأندية سرعة الرد على الخطاب خاصة أن نتيجة المباراة تعد باطلة وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتنص المادة 43 بشأن الإيقاف عن النشاط".

"1- الحكم من جميع الفئات الذي لا يؤدي الاختبار التحريري أو البدني في أول مرة أو يقدم حتى وقت بدء الاختبار شهادة طبية، يتم استبعاده من مجموع الحكام المتاحين للتعيين طالما بقي الوضع، 2- الحكم الذي لم يكمل بنجاح الاختبار التحريري أو البدني في المرة الأولى أو في الإعادة الثانية، يتم استبعاده من مجموع الحكام المتاحين للتعيين، باعتبار انه قد فشل في الاختبار".

وأتم البيان: "كما تنص المادة 52 الاختبار البدني، أحكام عامة على، الحكم الذي في الاختبار الأول لا يؤدى الاختبار أو يقدم بحلول وقت بدء الاختبار شهادة طبية، يتم استبعاده من مجموع الحكام المتاحين للتعيين طالما استمر الوضع".