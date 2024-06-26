خبير لوائح: الزمالك لا ينطبق عليه شروط الظروف القهرية ويعتبر منسحبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

أكد خبير اللوائح، عامر العمايرة، أن نادي الزمالك لا ينطبق عليه أي شرط من شروط الظروف القهرية في أزمة القمة ويعتبر منسحبا.

وقال عامر العمايرة فى تصريحات عبر قناة "MBC MASR 2": "الظروف القهرية هي التأخر عن موعد المباراة وعدم تقديم بطاقات اللاعبين بجانب العدد القانوني للفريق".

وأضاف: "الزمالك لا ينطبق عليه أي شرط من شروط الظروف القهرية في أزمة القمة، ويعتبر منسحبا من لقاء الأهلي".

وواصل: "الغرامة الأقرب توقيعها على الزمالك بعد الانسحاب من القمة هي 100 ألف جنيه بجانب الخسائر المالية الأخرى، ويحق للمسابقات إحالة الزمالك للانضباط من أجل التحقيق في صاحب قرار انسحاب الفريق".

وأتم خبير اللوائح: "الأهلي محصن في أزمة القمة بعد إبلاغه بقرار انسحاب الزمالك وفوزه اعتباريا، ويستطيع التصعيد دوليا من أجل تعويض الخسائر الناتجة عن انسحاب الزمالك".

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