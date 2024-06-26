الامارات | حاكم الفجيرة يستقبل نادي العروبة ويوجه بمكافأة مالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، رئيس مجلس إدارة وأعضاء ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم لنادي العروبة، وذلك بمناسبة حصول الفريق على بطولة دوري الدرجة الأولى، والصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الموسم المقبل.

وبارك صاحب السمو حاكم الفجيرة هذا الإنجاز، خلال اللقاء باللاعبين ومدرب الفريق والطاقمين الإداري والفني، مؤكداً أهمية استكمال التميز في المراحل اللاحقة.

ودعا سموه اللاعبين إلى التسلح بالعلم والتحلي بالأخلاق الحميدة، وتكريس اللعب النظيف بروح الفريق الواحد، وإلى أهمية العمل على رفد الساحة الرياضية بمواهب نوعية متميزة في مختلف أنواع الرياضات والاستثمار بهم، بما يعكس طموحات إمارة الفجيرة في الحصول على مراكز متقدمة، بمختلف الألعاب الرياضية، وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والعربي.

ووجّه سموّه، خلال اللقاء، بمنح لاعبي فريق العروبة والجهازين الفني والإداري مكافأة مالية بمناسبة الصعود إلى دوري المحترفين.

من جهته، توجه رئيس مجلس إدارة نادي العروبة وأعضاء مجلس الإدارة، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعمه الدائم للرياضة والرياضيين في الفجيرة، مثمنين الاهتمام الذي يحظى به قطاع الرياضة عامة، وكرة القدم خاصة، من قبل سموه للارتقاء بأداء القطاع وجودة مخرجاته.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة.