الامارات | حارب: الإمارات في مقدمة الدول الداعمة للذكاء الاصطناعي الرياضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: إن الإمارات نجحت على مدى السنوات الماضية في تعزيز ريادتها عالمياً بمختلف مجالات الحياة، حتى باتت في مقدمة الدول التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرياضي.

وتتصدر الإمارات المرتبة الأولى عربياً وخليجياً، والـ28 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي.

وأضاف حارب خلال حضوره جلسات ملتقى دبي الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، أمس، بشعار «نحو صناعة مستقبل الرياضة» بالتعاون مع مركز الابتكار الرياضي الدولي (GSIC)، أن «دبي رسخت مكانتها في هذا المجال، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، والعمل وفق منهجية رائدة لتطوير نموذج استباقي يُحتذى به»، مشيراً إلى أن «دبي أطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات والخطط الساعية لضمان مكانتها العالمية في هذا المجال، وخصصت استثمارات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكي تصبح رائدة عالمياً في هذا المجال».

وأطلقت حكومة الإمارات استراتيجية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.

وتابع: «توجب علينا في القطاع الرياضي أن نترجم هذا النهج إلى واقع، ونستفيد من البيئة المحفزة التي تتميز بها الدولة ومن التطور التكنولوجي في مختلف المجالات وآفاق نموه الكبيرة من خلال تقنيات الجيل الخامس، لتصبح مركزاً دولياً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي».

وختم: «مجلس دبي الرياضي كان سبّاقاً إلى تناول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأداء الرياضي، إذ تم تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر دبي الدولي للذكاء الاصطناعي (DAIS) بمشاركة أخصائيين عالميين في مجالات الذكاء الاصطناعي والرياضة، وسعادتنا كبيرة لأننا نواصل تلك الجهود بالتعاون مع شركات عالمية رائدة وفي مقدمتها شركة مايكروسوفت، ونأمل أن يثمر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تحدث أثراً إيجابياً على صعيد الأداء الرياضي والنتائج المتحققة».

واستضاف مجلس دبي الرياضي، أمس، الملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة، لاستعراض أحدث وأبرز تجارب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الناجحة المستخدمة في أشهر المؤسسات الرياضية العالمية في هذا المجال، بمشاركة نخبة من صنّاع القرار في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية.

وتقدم المشاركين، مدير إدارة الرياضة والشراكات الاستراتيجية في مايكروسوفت، سيباستيان لانسيسترمير، ومدير الشراكات الاستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز الابتكار الرياضي الدولي، أرماند بينود، ومدير التطوير في شركة سبورتيان المختصة في الذكاء الاصطناعي الرياضي التي تعمل على تحليل البيانات والأرقام في الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا)، إينيغو بونيلا، إلى جانب ممثلين عن شركتي نيلسين وألترا إكس، ومجموعة أخرى من كبرى الشركات المختصة في استخدامات الذكاء الاصطناعي والابتكار في الرياضة.

حضر الجلسات مساعد أمين مجلس دبي، ناصر أمان آل رحمة، وعدد كبير من الكوادر العاملة في الأندية والشركات الرياضية الحكومية والخاصة والأكاديميات الرياضية.

وسلط المتحدثون في الملتقى الضوء على أحدث الأبحاث العلمية، واستعرضوا آخر الابتكارات التكنولوجية، وسبل توحيد الجهود وتكوين شراكات جديدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة.