الامارات | جورجيا تكتب التاريخ وتركيا ترافقها وبلجيكا تتأهل بشق الأنفس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل المنتخبان التركي والجورجي عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا 2024 ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزهما على التشيك 2-1 والبرتغال المتصدرة سلفًا 2-0 تواليًا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة الأربعاء. فيما تأهل كل من رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا عن الخامسة.

ضِمن المجموعة الخامسة، كتب المنتخب الجورجي التاريخ ببلوغه الدور ثمن النهائي في مشاركته القارية الأولى على الإطلاق، فيما وصلت تركيا إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2008.

وستلعب تركيا مع النمسا في الدور المقبل، فيما تلتقي جورجيا مع إسبانيا. وأخفق المنتخب التشيكي بدوره في التأهل وحلّ أخيرًا في المجموعة بنقطة يتيمة.

وخاض المنتخب البرتغالي اللقاء بعد أن ضمن التأهل وصدارة المجموعة معًا من الجولة الثانية، لذلك عمد مدربه الإسباني روبرتو مارتينيس إلى إجراء 8 تغييرات على التشكيلة الأساسية. وأبقى على النجم كريستيانو رونالدو ضمن التشكيلة الأساسية. وبات الدون الذي شارك للمباراة الـ 28 في تاريخ كأس أوروبا أول لاعب أوروبي على الإطلاق يخوض 50 مباراة ضمن البطولات الكبرى، فيما شارك جواو فيليكس للمرة الاولى مع المنتخب البرتغالي في البطولة.

وتأهل المنتخب الجورجي من بين أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط خلف البرتغال المتصدرة (6) والتي تفوّقت بفضل فوزها المباشر (3-0) على تركيا الثانية.

وفي المباراة الثانية في هامبورغ، بلغ المنتخب التركي الأدوار الاقصائية في بطولة كبرى للمرة الأولى منذ 16 عامًا بعد فوز صعب على تشيكيا التي أكملت معظم اللقاء بعشرة لاعبين.

وتأهلت رومانيا متصدرةً عن المجموعة الخامسة إلى ثمن النهائي بعد تعادلها مع سلوفاكيا 1-1 التي رافقتها مع بلجيكا المتعادلة بدورها مع أوكرانيا سلباً.

وحلّت رومانيا (4 نقاط) في الصدارة لتسجيلها أكبر عدد من الأهداف بعد تساوي الفرق الأربعة بالنقاط. سجّلت رومانيا 4 أهداف في دور المجموعات وتلقت شباكها 3 أهداف، مقابل هدفين مُسجّلين لبلجيكا وعليها هدف، في حين تأهلت سلوفاكيا بتسجيلها ثلاثة أهداف مقابل تلقيها مثلها، فيما تذيّلت أوكرانيا الترتيب وودّعت البطولة باكتفائها بتسجيل هدفين وتلقيها أربعة أهداف. وستلعب بلجيكا مع فرنسا وصيفة كأس العالم 2022 ووصيفة المجموعة الرابعة، فيما تلتقي رومانيا مع هولندا، وسلوفاكيا مع إنجلترا.

وحسمت رومانيا تأهلها لأول مرة منذ 24 عاماً في المشاركة السادسة بعدما فعلتها عام 2000 بالفوز على إنجلترا 3-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتأهلت سلوفاكيا إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في البطولات الكبرى، بعد كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2016. وفي المباراة الثانية، أظهر المنتخبان حذراً شديداً تجاه الآخر ولم تشهد مباراتهما الكثير من الفرص.

وبات المنتخب الأوكراني أول منتخب في تاريخ كأس أوروبا بعد رفع عدد المشاركين إلى 24 يعجز عن التأهل رغم امتلاكه أربع نقاط، كما أنّها المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تدخل فيها المنتخبات الأربعة إلى الجولة الأخيرة وهي متساوية بعدد النقاط.