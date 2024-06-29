"اكتساح إيطالي".. تاريخ مواجهات إيطاليا وسويسرا قبل لقائهما اليوم بأمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي المنتخب الإيطالي نظيره منتخب سويسرا اليوم، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب "الأولمبي ببرلين".

وتمكن المنتخب الإيطالي من الصعود إلى الدور ثمن النهائي ببطولة أمم أوروبا، بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة أمم أوروبا برصيد 4 نقاط، فيما نجح منتخب سويسرا في الصعود إلى الدور ذاته، بعدما احتل هو الآخر المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.

وتعد هذه هي المواجهة رقم 62، التي تجمع بين المنتخبين معاً في مختلف المنافسات، حيث سبق أن تواجها معاً في 61 مباراة من قبل.

وتشهد مواجهات المنتخبين معاً تفوقاً كبيراً لصالح المنتخب الإيطالي، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 29 مباراة على حساب منتخب سويسرا، فيما تلقى الهزيمة في 8 مباريات، وحضر التعادل بين المنتخبين في 24 مباراة.

وسجل لاعبو المنتخب الإيطالي 111 هدفاً في مرمى منتخب سويسرا، فيما تلقت شباكهم 68 هدفاً فقط.

ويعد الثنائي الإيطالي سيلفيو بيولا، وجوزيبي مياتزا، هما الهدافين التاريخيين لمواجهات المنتخب معاً، برصيد 5 أهداف كلا منهما.