ستوري نجوم كرة القدم.. عضلات صلاح.. مهارة عاشور.. وجلسة تصوير مصطفى محمد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 12 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر لاعب الزمالك، أحمد مصطفى زيزو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له بجائزة رجل مباراة سيراميكا كليوباترا.

واستعرض لاعب نانت الفرنسي، مصطفى محمد، صور من جلسة تصوير له عبر منصة "إنستجرام".

ونشر البرتغالي كريستيانو رونالدو صور له في تدريبات منتخب البرتغال استعداد لمواجهة سلوفينيا في دور الـ16 ليورو 2024.

ووجه طاهر محمد طاهر رسالة لزميله في النادي الأهلي عبر حسابه على منصة "إنستجرام": "كان من دواعي سروري، اللعب بجانبك في الملعب يا أخي".

واستعرض نجم ليفربول، محمد صلاح، عضلاته من داخل صالة الجيم في صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر إمام عاشور صور له من الإحماءات التي سبقت مباراة الأهلي وفاركو وهو يؤدي مهارة خاصة.

ودعم محمد عبد المنعم طفل يدعى "علي محمد علي" لديه مرض ضمور العضلات، عن طريق نشر صورة للطفل مع لاعبي الأهلي، وكتب: "ربنا يتم شفاك على خير وتبقى زي الفل، إن شاء الله، علي محمد علي".

ونشر المحترف المصري، محمد شريف، صورة له من أمام أحد حمامات السباحة بملابس صيفية.

وظهر نجل أحمد حجازي، سفيان، في صورة نشرها والده عبر منصة "إنستجرام" وهو داخل سيارته الخاصة.

ونشر مروان محسن لاعب فيوتشر صورة له أثناء تأديته التدريبات في صالة الجيم.

واستعرض حارس نادي المصري، محمود جاد، تصديه في تدريبات الفريق عن طريق نشر صورة عبر حسابه.

ونشر مدافع بيراميدز، أحمد سامي، صورة له من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.