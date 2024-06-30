الأهلي يشارك قوات الدفاع الجوي احتفالهم بالعيد ٥٤

ياسر رشاد - القاهرة - شارك النادي الأهلي في احتفالات قوات الدفاع الجوي بعيدها الرابع والخمسين، التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالتجمع.

وشارك فريق الشباب بالنادي في مباراة ودية أمام فريق قوات الدفاع الجوي ضمن فعاليات الاحتفالية.

حضر الاحتفال ممثلا عن الأهلي وفد يضم كلا من الدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوي مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، والكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، والكابتن محمد شوقي، نائب رئيس القطاع.

وتبادل الدكتور محمد شوقي، الهدايا التذكارية مع قيادات الدفاع الجوي، وشارك في تسليم الميداليات والكؤوس للمشاركين في المباراة