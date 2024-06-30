"السيتي في المقدمة".. لاعبو الدوري الإنجليزي في بطولتي كوبا أمريكا واليورو (19 صورة بالإحصائيات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يتابع كل عشاق كرة القدم حول العالم، بطولتي أمم أوروبا 2024 والمقامة حالياً في ألمانيا، والتي تعد أحد أهم البطولات على مستوى المنتخبات، بالإضافة إلى بطولة كوبا أمريكا والتي تحظى هي الأخرى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

وتشهد بطولتي أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا، وكوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية، مشاركة العديد من النجوم من مختلف دوريات حول العالم.

ويتصدر الدوري الإنجليزي قائمة الدوريات الأكثر مساهمة باللاعبين في بطولة أمم أوروبا وكوبا أمريكا بتواجد بتواجد 155 لاعباً يمثلان مختلف الفرق الإنجليزية في البطولتين.

وجاءت قائمة الأندية المساهمة باللاعبين في بطولتي أمم أوروبا ويورو 2024 من الدوري الإنجليزي كالتالي:

مانشستر سيتي (15 لاعب)

1- جوليان ألفاريز.. الأرجنتين.. كوبا أمريكا.

2- يان كوتو.. البرازيل.. كوبا أمريكا.

3- كيفين دي بروين.. بلجيكا.. أمم أوروبا.

4- دوكو.. بلجيكا.. أمم أوروبا.

5- جفارديول.. كرواتيا.. أمم أوروبا.

6- كوفاسيتش.. كرواتيا.. أمم أوروبا.

7- كايل ووكر.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

8- جون ستونز.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

9- فيل فودين.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

10-ناثان أكي.. هولندا.. أمم أوروبا.

11-روبن دياز.. البرتغال.. أمم أوروبا.

12-ماتيس نونيز.. البرتغال.. أمم أوروبا.

13-برناردو سيلفا.. البرتغال.. أمم أوروبا.

14-رودري.. إسبانيا.. أمم أوروبا.

15- أكانجي.. سويسرا.. أمم أوروبا.

مانشستر يونايتد (11 لاعب)

1- جرناتشو.. الأرجنتين.. كوبا أمريكا.

2- ليساندروا مارتينيز.. الأرجنتين.. كوبا أمريكا.

3- فاكوندوا بليستري.. أورجواي.. كوبا أمريكا.

4- إيريكسن.. الدنمارك.. أمم أوروبا.

5- هويلند.. الدنمارك.. أمم أوروبا.

6- لوك شو.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

7- كوبي ماينو.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

8- دالوت.. البرتغال.. أمم أوروبا.

9- برونو فرنانديز.. البرتغال.. أمم أوروبا.

10-ميكتوميني.. إسكتلندا.. أمم أوروبا.

11-ألتاي بايندز.. تركيا.. أمم أوروبا.

أرسنال (12 لاعب)

1- ليوناردو تروسارد.. بلجيكا.. أمم أوروبا.

2- جابريل ماجاليس.. البرازيل.. كوبا أمريكا.

3- جابريل مارتنيلي.. البرازيل.. كوبا أمريكا.

4- أرون رامسديل.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

5- ديكلان رايس.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

6- بوكايو ساكا.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

7- ويليام صليبا.. فرنسا.. أمم أوروبا.

8- كاي هافيرتز.. ألمانيا.. أمم أوروبا.

9- جورجينهو.. إيطاليا.. أمم أوروبا.

10-جاكوب كوير.. بولندا.. أمم أوروبا.

11-ديفيد رايا.. إسبانيا.. أمم أوروبا.

12-زينتشينكو.. أوكرانيا.. أمم أوروبا.

1- أليكس ماك أليستر.. الأرجنتين.. كوبا أمريكا.

2- أليسون بيكر.. البرازيل.. كوبا أمريكا.

3- لويس دياز.. كولومبيا.. كوبا أمريكا.

4- داروين نونيز.. أوروجواي.. كوبا أمريكا.

5- جو جوميز.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

6- أرنولد.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

7- إبراهيما كوناتيه.. فرنسا.. أمم أوروبا.

8- سوبسلاي.. المجر.. أمم أوروبا.

9- فان دايك.. هولندا.. أمم أوروبا.

10-جرافين بيرج.. هولندا.. أمم أوروبا.

11-كودي جاكبو.. هولندا.. أمم أوروبا.

12-جوتا.. البرتغال.. أمم أوروبا.

13-روبيرتسون.. اسكتلندا.. أمم أوروبا.

1- أرمواندو بروجا.. ألبانيا.. أمم أوروبا.

2- إنزو فرنانديز.. الأرجنتين.. كوبا أمريكا.

3- موسيس كايسيدو.. إكوادور.. كوبا أمريكا.

4- كونور كالاجر.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

5- كول بالمر.. إنجلترا.. أمم ألأوروبا.

6- بتروفيتش.. صربيا.. أمم أوروبا.

7- مارك كوكوريلا.. إسبانيا.. أمم أوروبا.

8- مودريك.. أوكرانيا.. أمم أوروبا.

أستون فيلا (8 لاعبين)

1- إيمليانو مارتينيز.. الأرجنتين.. كوبا أمريكا.

2- يور تيليمانس.. بلجيكا.. أمم أوروبا.

3- دوجلاس لويس.. البرازيل.. كوبا أمريكا.

4- جون دوران.. كولومبيا.. كوبا أمريكا.

5- إزري كونسا.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

6- أولي واتكينز.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

7- ليون بايلي.. جامايكا.. كوبا أمريكا.

8- جون ما كون.. إسكتلندا.. أمم أوروبا.

برينتفورد (8 لاعبين)

1- توماس ستراكوشا.. ألبانيا.. أمم أوروبا.

2- ماتياس زانكا.. الدنمارك.. أمم أوروبا.

3- ماتياس جونسون.. الدنمارك.. أمم أوروبا.

4- ميكيل ديمسجارد.. الدنمارك.. أمم أوروبا.

5- كريستيان نورجارد.. الدنمارك.. أمم أوروبا.

6- إيفان توني.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

7- إيثان بينوك.. جامايكا.. كوبا أمريكا.

8- مارك فليكن.. هولندا.. أمم أوروبا.

برايتون (8 لاعبين)

1- توم ماكجيل.. كندا.. كوبا أمريكا.

2- جيريمي سارمينتو.. إكوادرو.. كوبا أمريكا.

3- لويس دانك.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

4- باسكل جروس.. ألمانيا.. أمم أوروبا.

5- بارت فيربوجن.. هولندا.. أمم أوروبا.

6- جوليو إنسيسكو.. باراجوي.. كوبا أمريكا.

7- جاكوب مودرن.. بولندا.. أمم أوروبا.

8- بايلي كليمر.. اسكتلندا.. أمم أوروبا.

بورنموث (5 لاعبين)

1- لويس سنيسترا.. كولومبيا.. كوبا أمريكا.

2- ميلوس كيركس.. المجر.. أمم أوروبا.

3- ريان كريستي.. إسكتلندا.. أمم أوروبا.

4- إيليا زبرني.. أوكرانيا.. أمم أوروبا.

5- تيلور أدمز.. الولايات المتحدة الأمريكية.. كوبا أمريكا.

كريستال بالاس (8 لاعبين)

1- دانيل مونيز.. كولومبيا.. كوبا أمريكا.

2- جيفيرسون ليرما.. كولومبيا.. كوبا أمريكا.

3- كريس ريتشارديس.. الولايات المتحدة الأمريكية.. كوبا أمريكا.

4- يواكيم أندرسن.. الدنمارك.. أمم أوروبا.

5- مارك جيهي.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

6- دين هيندرسون.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

7- أدم وارسون.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

8- إيبريتشي إيزي.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

فولهام (8 لاعبين)

1- أندرياس بريرا.. البرازيل.. كوبا أمريكا.

2- أنتوني روبيرسون.. الولايات المتحدة الأمريكية.. كوبا أمريكا.

3- تيم ريم.. الولايات المتحدة الأمريكية.. كوبا أمريكا.

4- تيموسي كاستاني.. بلجيكا.. أمم أرووبا.

5- لوك دي فوجرول.. كندا.. أمم أرووبا.

6- جواو بالينها.. البرتغال.. أمم أوروبا.

7- ساشا لوكيتش.. صربيا.. أمم أرووبا.

8- ماريك روداك.. سلوفاكيا.. أمم أوروبا.

ليستر سيتي (5 لاعبين)

1- فوت فايس.. بلجيكا.. أمم أوروبا.

2- مادس هيرمانسن.. الدنمارك.. أمم أوروبا.

3- فيكتور كريستينسن.. الدنمارك.. أمم أوروبا.

4- يانيك فيسترجارد.. الدنمارك.. أمم أوروبا.

5- يونيس أكجون.. تركيا.. أمم أوروبا.

إيفرتون (3 لاعبين)

1- أمادو أونانا.. بلجيكا.. أمم أرووبا.

2- جوردان بيكفورد.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

3- فيتالي ميكولينكو.. أوكرانيا.. أمم أوروبا.

نيوكاسل (6 لاعبين)

1- برونو جيماريش.. البرازيل.. كوبا أمريكا.

2- تربيير.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

3- أنتوني جوردون. إنجلترا.. أمم أوروبا.

4- ألميرون.. البرتغال.. أمم أوروبا.

5- مارتن دوبرافكا.. سلوفاكيا.. أمم أوروبا.

6- فابيان شار.. سويسرا.. أمم أوروبا.

توتنهام (7 لاعبين)

1- كريستان روميرو.. الأرجنتين.. كوبا أمريكا.

2- جيوفاين دي لوسينسو.. الأرجنتين.. كوبا أمريكا.

3- رودريجو بيتانكور.. أوروجواي.. كوبا أمريكا.

4- إيميل هويبرج.. الدنمارك.. أمم أوروبا.

5- جولييمو فيكاريو.. إيطاليا.. أمم أوروبا.

6- ميكي فان ديفان.. هولندا.. أمم أوروبا.

7- رادو دراجوشين.. رومانيا.. أمم أوروبا.

وست هام (7 لاعبين)

1- لوكاس باكيتا.. البرازيل.. كوبا أمريكا.

2- إيدسون ألفاريز.. المكسيك.. كوبا أمريكا.

3- ميكيل أنتونيو.. جامايكا.. كوبا أمريكا.

4- فلاديمير كوفال.. التشيك.. أمم أوروبا.

5- توماس سوتشيك.. التشيك.. أمم أوروبا.

6- جارود بوين.. إنجلترا.. أمم أوروبا.

7- ألفونس أريولا.. فرنسا.. أمم أوروبا.

وولفرهامبتون (5 لاعبين)

1- جواو جوميز.. البرازيل.. كوبا أمريكا.

2- ديكستر ليمبيسكا.. جامايكا.. كوبا أمريكا.

3- خوسيه سا.. البرتغال.. أمم أوروبا.

4- نيلسون سيميدو.. البرتغال.. أمم أوروبا.

5- بيدرو نيتو.. البرتغال.. أمم أوروبا.

نوتنجهام فورست (3 لاعبين)

1- مات تيرنر.. الولايات المتحدة الأمريكية.. كوبا أمريكا.

2- برناردو أجيلير.. كوستاريكا.. كوبا أمريكا.

3- ماتس سيلز.. بلجيكا.. أمم أوروبا.

ساوثهامبتون (3 لاعبين)

1- يان بيدنارك.. بولندا.. أمم أوروبا.

2- أرمسترونج.. إسكتلندا.. أمم أوروبا.

3- أدمز.. إسكتلندا.. أمم أوروبا.