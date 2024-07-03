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الإسماعيلي يسقط في فخ الهزيمة أمام سيراميكا بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوز مثير على حساب الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة .

 

واستضاف ملعب "ستاد المقاولون العرب"، أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، ضمن مباريات الإسبوع التاسع والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري موسم 2024/2023.

وتعرض الإسماعيلي لخسارة جديدة في "دوري نايل" هذا الموسم، بعدما سقط أمام سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء.

 

وسجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد في المباراة، والذي جاء من ركلة جزاء عند الدقيقة 69، ليمنح فريقه 3 نقاط جديدة في بطولة الدوري.

 

وبهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 40 نقطة، ليرتقي إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

 

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 31 نقطة، والتي وضعته في المركز الثاني عشر بقائمة الترتيب.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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