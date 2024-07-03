تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك عقب التعادل مع فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والذين لم يشاركوا في مباراة فاركو التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز، تدريبات خاصة عقب انتهاء اللقاء باستاد برج العرب.

وحرص الجهاز الفني للفريق على خوض اللاعبين البدلاء لفقرة بدنية خاصة عقب انتهاء المباراة، ضمن البرنامج التدريبي الموضوع لهم من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني..

وتعادل فريق الزمالك مع فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة.

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