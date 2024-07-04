"اتحاد الكرة يرفض".. بيراميدز يكشف موقفه من انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، حقيقة رفض انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وقال سعيد عبر المركز الإعلامي للنادي: "بيراميدز لن يتأخر عن المنتخب الأولمبي أو أي من المنتخبات ولا نستطيع منع لاعب من المشاركة مع المنتخب، ولكن اتحاد الكرة يرفض التنسيق معنا بضم محمود صابر والانتظار على إبراهيم عادل لما بعد مباراتي الأهلي والزمالك".

وأضاف: "التنسيق مطلوب خاصة وأن أولى مباريات المنتخب الأولمبي في باريس ستكون يوم 24 يوليو الجاري، وبالتالي هناك متسع من الوقت أمام اللاعبين لوجودهم مع بيراميدز في مباريات الدوري المتلاحقة ثم الانضمام لمعسكر المنتخب".

وأتم تصريحاته: "مجلس الإدارة خلال يومين سيتخذ قراره بشأن موعد انضمام اللاعبين للمنتخب، والسبب في المشكلة الحالية للمنتخب الأولمبي هو من تسبب في أن يمتد الدوري حتى اللحظة الحالية بسبب التأجيلات والتأخير المستمر والتضارب في المواعيد".

وتضم قائمة ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي 18 لاعبا، بينهم 15 تحت 23 عاما، فيما يسمح ضم 3 لاعبين فوق السن.