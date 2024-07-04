سلوت يفاجىء محمد صلاح قبل بداية الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية، أن المدير الفني لفريق ليفربول الجديد الهولندي آرني سلوت، يجهز مفاجأة للدولي المصري

محمد صلاح لاعب الريدز بدور جديد في الموسم الجديد 2024-2025.

وكان سلوت قد تولى تدريب ليفربول خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب الذي استمر داخل جدران آنفيلد لمدة 9 سنوات.

ولا يزال لدى ليفربول 11 لاعبًا دوليًا يتنافسون في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 وكوبا أمريكا.

ويبدأ نادي ليفربول بقيادة آرني سلوت جولتهم التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة يوم 23 يوليو الجاري.

ويواجه نادي ليفربول في أولى مبارايته التحضيري نظيره ريال بيتيس يوم السبت 27 يوليو.

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ثم سيواجه آرسنال في 1 أغسطس القادم، ومانشستر يونايتد يوم 4 من الشهر ذاته.

ووفقًا لـ صحيفة “ليفربول إيكو”، أن محمد صلاح سيكون هو اللاعب الوحيد من بين خمسة مهاجمين كبار في فريق ليفربول الذي سيكون متاحًا لمواجهة ريال بيتيس.

وتابعت الصحيفة أن سلوت سيمنح دور جديد للاعب المصري، كلاعب رقم 10.

ومع ذلك، يمكن لـ سلوت أن يضعه على اليمين إذا رغب في ذلك، مع وضع إليوت بعد ذلك في المركز رقم 10 وتمركز كارفاليو كمهاجم وهمي.