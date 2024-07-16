شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. رقم تاريخى للزمالك أمام حرس الحدود فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق الكرة بنادى الزمالك فى إنهاء مسابقة الدوري المصري دون هزيمة، للمرة الثانية فى تاريخه، فى مثل هذا اليوم 16 يوليو 2004.

تعادل الزمالك مع حرس الحدود بهدف لكل فريق، تقدم الضيوف عن طريق عبد الحميد بسيونى فى الشوط الأول، وتعادل الزمالك من ضربة جزاء سجلها عبد الحليم على هداف البطولة فى الشوط الثانى، ليتوج الفارس الأبيض بطلا للدورى فى نسخته رقم 47 والحادى عشر والثانى على التوالى فى تاريخه، ويحصد نجمه عبد الحليم على لقب هداف المسابقة برصيد 20 هدفاً.

والطريف أن المرة الأولى التى أنهى فيها الزمالك الدورى دون هزيمة كانت موسم "1980-1981" وتوج الأهلى باللقب.



وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.



وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.



وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.



وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ80 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.