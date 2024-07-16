10 نجوم خارج مباراة الاهلي ومودرن سبورت بالدوري المصري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل مواجهة نظيره مودرن سبورت المقرر لها مساء الليلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن النادي الاهلي في مباراة مودرن سبورت اليوم عشر لاعبين وهم كالتالي..

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علي معلول وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد بسبب الإصابة، كما يغيب حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وذلك بسبب المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويغيب عن مباراة الأهلي اليوم ضد مودرن سبورت كل من محمود متولي ومحمد الضاوي كريستو ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد أعلن عن قائمة المارد الأحمر لمباراة مودرن سبورت والتي جاءت كالتالي..

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ومروان عطية.

كما ضمت القائمة أليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي ورضا سليم وبيرسي تاو وكريم نيدفيد..

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 60 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 24 مباراة، فيما يأتي فريق مودرن سبورت في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة، حصدها من 29 مباراة.