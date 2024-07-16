مدرب النصر: الظروف أثرت على نتيجة مباراة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - قرر عبدالحميد علي المدير الفني لنادي النصر، منح اللاعبين راحه لمدة اربع ايام على أن تنطلق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم السبت القادم.

صرح عبد الحميد علي، عقب انتهاء مباراة النصر في مواجهة بيراميدز بكأس مصر بفوز الأخير بأربعة أهداف دون رد من مسابقة كأس مصر، أن الظروف التي تعرض لها النصر وتوقيتها اثر سلبيا بشكل كبير على أداء الفريق وكان سببا في الخروج بهذه النتيجة من الصعب الفوز على فريق كبير متصدر الدوري الممتاز مثل بيراميدز ولكن كنت أسعى لتحقيق نتيجة أفضل ولو كانت المباراة اقيمت في موعدها الأساسي ٣١/ ٥ كان النصر ظهر بشكل أفضل حيث وصول اللاعبين لمستوي فني وبدني عالي.

وقال ميدو، الفريق عانى من الغيابات ما بين رحيل أكثر من لاعب انتهت عقودهم مع النادي وإصابة عبدالرحمن جندية أحد أهم العناصر الأساسية بالرباط الصليبي وايضا وفاة والده اضافه الى أن النصر استعد للمباراة يوم الاربعاء الماضي بعد راحة سلبية لمدة ثلاث اسابيع بعد وعود من مسئولي اتحاد الكرة بتأجيل المباراة وحاولنا تجهيز اللاعبين بعد حصولهم على راحة لفترة طويلة واعتمدنا على رفع المعدلات البدنية من أجل الوقوف امام بيراميدز الذي يعد أحد أفضل الفرق حاليا في مصر فريق حقق الفوز في أكثر من عشر مباريات متتالية ولم يخسر سوى أمام الأهلي

وتابع ميدو، اشتغلت على العامل النفسي ومن أجل الظهور بشكل جيد ولكن الأهداف جاءت من أخطاء فردية وفي الشوط الثاني حاولنا الوصول لمرمى بيراميدز في أكثر من كرة وتعرض عبد الرحمن ميسي للإصابة في الشوط الأول وإصابة سيد شعبان بشد في العضلة الضامة وعقب المباراة شكرت اللاعبين كما اثني المستشار اشرف لطفي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة على أداء اللاعبين.

وانهى عبد الحميد علي تصريحاته بأن الفريق سيستعد بقوة للدوري وسيتم دعم الفريق بعدد من اللاعبين الاكفاء حيث يحتاج الفريق للدعم ب٦ أو ٨ لاعبين.