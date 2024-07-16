اخبار الرياضه

زيدان يحضر حفل تقديم مبابي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت مراسم تقديم الفرنسي كيليان مبابي لاعبا بصفوف نادي بعدما أعلن النادي الإسباني التعاقد معه في الفترة الماضية.

ويقيم ريال مدريد استقبال أسطوري للاعبه الجديد مبابي بعد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي.

وحرص مواطنه زين الدين زيدان نجم ريال مدريد الأسبق حضور حفل تقديم كيليان مبابي كلاعب جديد في صفوف الملكي، الذي يتواجد مع رئيس النادي، بيريز، بالإضافة لتواجد راؤول جونزاليس وأربيلو.

ووصل النجم مبابي صباح اليوم الثلاثاء إلى مقر نادي ريال مدريد من أجل الكشف الطبي قبل أن يجتازه بالفعل ويصبح مستعدا لحفل استقباله.

وكان مبابي أجرى الكشف الطبي وسط جنون جماهيره التي بدأت في التجمع حوله لإلتقاط الصور معه، والتوقيع، قبل أن يتحرك إلى المدينة لتوقيع العقود بشكل رسمي مع بيريز رئيس الملكي.
 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا