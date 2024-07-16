زيدان يحضر حفل تقديم مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت مراسم تقديم الفرنسي كيليان مبابي لاعبا بصفوف نادي ريال مدريد بعدما أعلن النادي الإسباني التعاقد معه في الفترة الماضية.

ويقيم ريال مدريد استقبال أسطوري للاعبه الجديد مبابي بعد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي.

وحرص مواطنه زين الدين زيدان نجم ريال مدريد الأسبق حضور حفل تقديم كيليان مبابي كلاعب جديد في صفوف الملكي، الذي يتواجد مع رئيس النادي، بيريز، بالإضافة لتواجد راؤول جونزاليس وأربيلو.

ووصل النجم مبابي صباح اليوم الثلاثاء إلى مقر نادي ريال مدريد من أجل الكشف الطبي قبل أن يجتازه بالفعل ويصبح مستعدا لحفل استقباله.

وكان مبابي أجرى الكشف الطبي وسط جنون جماهيره التي بدأت في التجمع حوله لإلتقاط الصور معه، والتوقيع، قبل أن يتحرك إلى المدينة الرياضية لتوقيع العقود بشكل رسمي مع بيريز رئيس الملكي.

