شكرا لقرائتكم خبر عن علاء حسن: تكريم الرئيس فخر لرفع الأثقال المصرية.. ودافع لمزيد من الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

أكد علاء حسن، المدير الفنى للمنتخبات الوطنية لرفع الأثقال، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لأصحاب إنجازات دورة الألعاب الأفريقية فخر شرف كبير لكل من ينتمى للمنظومة بصفة عامة و رفع الأثقال بصفة خاصة.

وقال حسن فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن اهتمام الدولة المصرية بالإنجازات الرياضية على جميع المستويات دافع لللاعبين سواء على صعيد الكبار أو الناشيئين لتحقيق المزيد من الإنجازات العالمية .

وتابع حسن قائلا :" لاعبو رفع الأثقال لديهم دافع قوى لتكرار التكريم عقب أولمبياد باريس 2024 وسط الطموح فى تحقيق أكبر عدد من الميداليات فى الدورةالأولمبية المقبلة .

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 268 لسنة 2024 بمنح نوط الامتياز من الدرجة الأولى إلى اللاعبين واللاعبات المحققين لميداليات ذهبية فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بأكرا فى غانا 2024، فى لعبات رفع الأثقال والسباحة والقوى البدنية والمصارعة والكاراتيه وتنس الطاولة والتايكوندو والشطرنج والكرة الطائرة والتنس وألعاب القوى وكرة اليد والجودو.

ومن بين المكرمين احمد عاشور وسارة سمير وفريدة عثمان ومؤمن ربيع وآية هشام إسماعيل وعمر محمد عصر ومعتز بالله عطا وياسر سمير إبراهيم وميار شريف ومصطفي الجمل وبلال مسعود وعبد الرحمن السيد.