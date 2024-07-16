شكرا لقرائتكم خبر عن سابين عابد لاعبة سيدات الطائرة: تكريم الرئيس السيسى تشجيع للحفاظ على مكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكدت سابين عابد، نجمة منتخب مصر للكرة الطائرة، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لأصحاب إنجازات دورة الألعاب الأفريقية شرف و فخر كبير للكرة الطائرة المصرية .

وقالت سابين فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن اهتمام الرئيس بالإنجازات الرياضية ومنح اللاعبين تشجيع و دعم كبير للحفاظ علي مكانة مصر في المركز الاول دائما ، مشيرة إلى أنه الدافع الاكبر لتحقيق مزيد من الإنجاز سواء على صعيد الكرة الطائرة إو الرياضات المختلفة .

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 268 لسنة 2024 بمنح نوط الامتياز من الدرجة الأولى إلى اللاعبين واللاعبات المحققين لميداليات ذهبية فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بأكرا فى غانا 2024، فى لعبات رفع الأثقال والسباحة والقوى البدنية والمصارعة والكاراتيه وتنس الطاولة والتايكوندو والشطرنج والكرة الطائرة والتنس وألعاب القوى وكرة اليد والجودو.

ومن بين المكرمين احمد عاشور وسارة سمير وفريدة عثمان ومؤمن ربيع وآية هشام إسماعيل وعمر محمد عصر ومعتز بالله عطا وياسر سمير إبراهيم وميار شريف ومصطفي الجمل وبلال مسعود وعبد الرحمن السيد.