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الأهلى يتفوق على مودرن سبورت في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 03:53 م

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الثلاثاء لخوض مباراة جديدة أمام مودرن سبورت بالدوري المصري بعدما حقق فوزاً هاماً على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بالمسابقة.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لمودرن سبورت 6.38 مليون يورو.

تعد مباراة الاهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومودرن سبورت في ، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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