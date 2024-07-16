شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على مودرن سبورت في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الثلاثاء لخوض مباراة جديدة أمام مودرن سبورت بالدوري المصري بعدما حقق فوزاً هاماً على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بالمسابقة.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لمودرن سبورت 6.38 مليون يورو.

تعد مباراة الاهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومودرن سبورت في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.