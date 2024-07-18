شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب كولر بحسم مصير بقاء متولى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو النادي الأهلي من مارسيل كولر المدير الفني حسم مصير محمود متولي مدافع الفريق من البقاء في القلعة الحمراء أو الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وابتعد محمود متولي عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الماضية رغم جاهزيته من الناحية الفنية، بسبب خروجه من الحسابات الفنية للسويسري كولر، نظرا لكثرة إصابات اللاعب في الفترات الماضية.

وغاب محمود متولي عن المشاركة مع الأهلي لفترات طويلة بسبب كثرة إصاباته، حيث لم يتواجد مع الفريق الأحمر في الوقت الذي احتاج لجهود اللاعب في تلك الفترة.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الاعتماد على اللاعبين البدلاء في مباراة الألومنيوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل إراحة اللاعبين الأساسين ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مباراة بيراميدز الهامة والمصيرية في مشوار الدفاع عن درع الدوري.

وينوي كولر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وإمام عاشور ووسام أبو علي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، في ظل معاناة الفريق من ضغط المباريات، على أن يحتفظ بهم على الدكة للاستعانة بهم وقت الحاجة إلى جهودهم.

فيما ينوي كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مثل خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعمر كمال وكريم نيدفيد ورضا سليم ومحمود كهربا وأفشة ومحمد الضاوي كريستو واليو ديانج وبيرسي تاو.

ويستعد الأهلى لمواجهة الالومنيوم فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر

وينتظر فريق فاركو الفائز من الاهلى والألومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.

وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية.