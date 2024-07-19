قائمة الأهلي لمباراة الألومنيوم بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن قائمة الفريق النهائية لملاقاة نظيره الألومنيوم، في إطار دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وجاءت قائمة المارد الأحمر في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، الزنفلي ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم فؤاد وهاني وربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أفشة ونيدفيد، ديانج وطاهر محمد.

خط الهجوم: وسام أبو علي، رضا سليم، بيرسي تاو وكهربا.

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