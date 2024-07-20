مدرب الألومنيوم يكشف أسباب الخسارة أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف هشام عبد المنعم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم، أسباب الخسارة أمام الأهلي، ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة كأس مصر.



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الألومنيوم بهدف نظيف، أتى من خلال اللاعب محمد هاني في الوقت القاتل.

وتحدث مدرب الألومنيوم، حيث قال: "لاعبي الفريق كانوا لديهم داوفع كبيرة، وطلبت منهم أن يلعبوا مباراة جيدة بغض النظر عن النتيجة".

وتابع: "نجحنا في غلق مفاتيح لعب الأهلي، ويغيب عنا 6 عناصر أساسية كانوا مؤثرين وخاصة في الجانب الهجومي".

وأضاف: "الأهلي لم يكن لديه فرصة على مدار 90 دقيقة، غير التي نجح من خلال محمد هاني إحراز الهدف من قدرات فردية وأنهي المباراة في الوقت الضائع، وأتمنى التوفيق لـ الأهلي".