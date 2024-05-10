شاهد بالفيديو.. وسط دموع الحاضرين.. رجل سوداني يحكي تفاصيل وفاة زوجته داخل “أسانسير” بالقاهرة (متزوجها 24 سنة وما رأيت منها إلا كل خير وكنت أغلط عليها وتعتذر لي)

كشف رجل سوداني مقيم بالعاصمة المصرية القاهرة تفاصيل وفاة زوجته إثر سقوطها داخل (بئر الأسانسير) بإحدى العمارات بالقاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حكى الزوج التفاصيل الكاملة لحادث وفاة زوجته أمام جمع من السودانيين الحاضرين مراسم تشييعها.

وقال الرجل أن زوجته كانت في زيارة لوالدها وأهلها بأحد أحياء القاهرة, وقبل أن تذهب أخطرت أهلها بأن يفقدوها إذا تأخرت.

وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: عندما تأخرت ذهب أهلها للبحث عنها وبعد بحثهم عنها وجدوها ساقطة داخل “بئر الأسانسير” بإحدى العمارات.

وكشف الرجل وجود خلل في أسانسير بعض العمارات في مصر, حيث قامت زوجته بطلب الأسانسير تم فتح الباب في الوقت الذي لم يصل فيه الأسانسير, لتدخل الفقيدة دون أن تدرك وهو ما تسبب في سقوطها ووفاتها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد عدد الزوج محاسن زوجته وسط بكاء الحاضرين, حيث قال: (متزوجها 24 سنة وما رأيت منها إلا كل خير وكنت أغلط عليها وتعتذر لي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)