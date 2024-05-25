الأهلي بطل إفريقيا.. النجمة 12 على حساب الترجي

حقق الأهلي المصري لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد انتصار صعب، على الترجي التونسي، في المباراة النهائية السبت، بنتيجة 1-0.
وبعد التعادل سلبا في تونس، حسم بطل إفريقيا التاريخي، النادي الاهلي، موقعة الإياب، بهدف نظيف، سجله مدافع الترجي التوغولي روجر أهولو، خطأ في مرماه، مع مطلع المباراة في الدقيقة 4.
وشهدت المباراة حذرا كبيرا من الفريقين، واستطاع “المارد الأحمر” الحفاظ على التقدم الطفيف حتى انتهاء اللقاء، ليتوج باللقب الإفريقي الأغلى.
وبهذا الانتصار، وصل الأهلي للبطلوة رقم 12 في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، وهو رقم قياسي قاري.
ومثل الإنجاز البطولة الثانية على التوالي، للمدرب السويسري مارسيل كولر، الذي حقق لقب نسخة 2023 على حساب الوداد المغربي.
سكاي نيوز
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