التقى الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة بأهالي حي العباسية وبانت بأمدرمان بحضور قائد منطقة أم درمان العسكرية وسلاح المهندسين وقادة العمل الخاص.
قائد منطقة أم درمان العسكرية شكر أهل العباسية وبانت على صمودهم وتمسكهم على دفاعهم وحمايتهم لمناطقهم من الأحياء .
وحيّا الفريق أول ركن ياسر العطا، في معرض حديثه أهل أم درمان جميعاً لوقفتهم ومساندتهم للقوات المسلحة مدافعين على هذه المدينة العتيقة التاريخية أم درمان .
وأكد أن صمود أهلها كان دافعاً لوقوف بقية الشعب السوداني للدفاع عن هذا البلد ، مرسلاً التحايا إلى أهل الفاشر، وطمأن المواطنين على سعي حكومة الولاية في تهيئة الظروف لعودة الحياة عاجلاً شاكراً لهم صبرهم وثباتهم.
وختم سيادته الزيارة بإجتماع مع لجنة حي العباسية وبانت، ووعد بحل جميع مشاكلهم وتوجيه جهات الإختصاص بالأسراع في ذلك .
إعلام مجلس السيادة الانتقالي
كانت هذه تفاصيل خبر عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة ياسر العطا يزور أهل حي العباسية وبانت بأمدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.