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بيرييلو: لا يمكننا تجاهل مدى معاناة الشعب السوداني المستمرة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو: لا يمكننا تجاهل مدى معاناة الشعب السوداني المستمرة من هذا الصراع.

ودعا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لتقديم المعلومات فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم في دارفور، بما في ذلك الفاشر.

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الشرق للأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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