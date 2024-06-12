المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو: لا يمكننا تجاهل مدى معاناة الشعب السوداني المستمرة من هذا الصراع. ودعا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لتقديم المعلومات فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم في دارفور، بما في ذلك الفاشر. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر بيرييلو: لا يمكننا تجاهل مدى معاناة الشعب السوداني المستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.