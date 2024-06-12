دائرة المرور السريع تكمل كافة ترتيباتها الفنية والادارية لتفويج المواطنين لعيد الاضحي المبارك

جدد اللواء شرطة (حقوقي) مبارك الزين احمد مدير دائرة المرور السريع بالادارة العامة للمرور حرص واهتمام ادارته بتأمين سلامة ارواح وممتلكات المواطنين وهم يتأهبون لقضاء عطلة عيد الاضحي المبارك بعدد من ولايات البلاد ، مشيرا الي ان دائرة المرور السريع وضعت خطة مرورية لنجاح مشروع تفويج المركبات بطرق المرور السريع بالولايات ، مبينا ان الخطة ضمت نشر عدد(168) ضابط مرور بجانب عدد(2048) من الافراد بطرق المرور السريع لتنظيم وترتيب حركة سير المركبات بجانب تجهيز عدد(133) دورية مجهزة بكافة المتطلبات.

اضافة لتوفير عدد(19) اسعاف للتدخل السريع ، مضيفا ان الميناء البري بعطبرة سيكون نقطة انطلاق لمشروع التفويج في السابع من ذو الحجة ، كاشفا ان خطة التفويج تستمر لمدة (10) ايام ضمانا لسلامة مستخدمي المرور ، مناشدا السائقين بضرورة الالتزام الكامل بموجهات رجال المرور المنتشرين علي طول طرق المرور السريع واستخدام السرعة القانونية المسموح بها ، مشيدا بالدعم الكبير والاهتمام المتعاظم الذي توليه الادارة العامة للمرور لبرامج واهداف الدائرة الداعية الي تحقيق السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق .

المكتب الصحفي لشرطة السودان