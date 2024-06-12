في 12 يونيو، تحتفل روسيا الاتحادية بيوم روسيا. يمثل هذا اليوم الوطني إنجازاتنا الأخيرة وتاريخ أمتنا الممتد لأكثر من ألف سنة وما أورثه شعبنا الروسي من روائع الفنون الجميلة والاكتشافات العلمية على حد سواء.

إن إحدى نقاط القوة لروسيا هي السياسة الخارجية المستقلة والاستباقية التي تساعدنا على تعزيز النظام الدولي العادل، والحفاظ على العلاقات الوثيقة مع شركائنا والمشاركة في حل القضايا الدولية والإقليمية. تتمتع روسيا ودول الشرق الأوسط بالروابط السياسية والاقتصادية والثقافية القوية طويلة الأمد القائمة الاحترام المتبادل لمصالح بعضها البعض ورؤية مماثلة للتطورات الدولية والإقليمية. ويحتل الشرق الأوسط المكانة الخاصة في السياسة الخارجية الروسية.

ويسعدنا أن نلاحظ أن علاقاتنا مع قطر شهدت التقدم الكبير في السنوات الأخيرة، ونهدف إلى ارتفاع التعاون الثنائي إلى مستوى أعلى. الشراكة بين روسيا وقطر تتوسع في كافة الاتجاهات. إن توجهاتنا تجاه معظم القضايا الدولية والإقليمية متقاربة أو متطابقة، مما يجعل حوارنا السياسي أساسا فعالا لمشاركتنا. وتحافظ قيادة البلدين على الاتصالات السياسية المنتظمة. في على مدار العام تمت المحادثة الهاتفية بين فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بزيارة إلى موسكو، حيث أجرى مفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف. وألقى سيرغي لافروف كلمة عبر الإنترنت في منتدى الدوحة. وزار قطر الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوفا.

أود أن أعرب عن فائق الشكر لقيادة دولة قطر على موقفها الثابت والمتوازن بشأن القضية الأوكرانية، وخاصة على عدم الانضمام إلى العقوبات غير الشرعية ضد روسيا التي فرضها الغرب الجماعي. وعلى الرغم من ضغط الدول الغربية تتمسك قطر بالموقف الحكيم بشأن هذه القضية.

نقدر تقديرا عاليا جهود الوساطة التي تبذلها قطر من أجل لم شمل العائلات التي شتتها الصراع الأوكراني. بما في ذلك زارت الدوحة 10 عائلات روسية في إطار برنامج إعادة التأهيل وكانت قد توحدت نتيجة دعم أصدقائنا القطريين. وناقشت المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا ووزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية لولوة بنت راشد الخاطر خلال اجتماعهما في الدوحة في أبريل مستقبل التعاون في هذا المجال والقضايا الإنسانية الأخرى. وسيستمر العمل المشترك في هذا الاتجاه.

ووحدنا حادث الحرب على غزة. منذ الأيام الأولى للأزمة دعت روسيا إلى وقف فوري للأعمال القتالية في قطاع غزة والضفة الغربية. وأظهرت الحرب في غزة، التي أدت إلى معاناة لا حدود لها للمدنيين، مرة أخرى تشابه الموقف الروسي والعربي بشأن ضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية. لا نزال ندعو من زمان إلى حل الدولتين الذي ينطوي على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وإن الكارثة الإنسانية في غزة سلطت الضوء على المعايير المزدوجة التى تتميز بها سياسة الغرب الجماعي، وهو يبدي اهتماما لبعض المشاكل وفي الوقت نفسه يتجاهل بعض ملفات أخرى تماما. ويختلف موقف روسيا عن الموقف المنافق للدول الغربية، وبالنسبة للدول الغربية لا تكفي معاناة الشعب الفلسطيني لبدء ممارسة الضغط على حليفهم إسرائيل. بدلا من ذلك، تحاول الولايات المتحدة الضغط على قطر، التي تبذل قصرى جهدها كوسيط لإنجاز المحادثات من أجل السلام. وتقدر روسيا الدور الذي تلعبه دولة قطر في عملية الوساطة.

في الاونة الأخيرة نشهد تعزيز التعاون الإنساني بين روسيا وقطر. وجدير بالذكر مشاركة وفد قطري في مهرجان الشباب العالمي في مدينة سوتشي، ومشاركة طلاب روس في معرض الدوحة الدولي للكتاب والجولة التى قامت بها فرقة مسرح مارينسكي للأوبرا والباليه ومشاركة وفد من روسيا في مؤتمر الدوحة لحوار الأديان، ومشاركة وفد قطري في المنتدى الاقتصادي الدولي “روسيا – العالم الإسلامي: منتدى كازان”.

نشكر دولة قطر على توفير ظروف المعيشة والعمل الممتازة للجالية الروسية التي لا تزال تتوسع. ويرتفع اهتمام السياح القطريين بروسيا، تزامنا مع ازدياد عدد السياح الروس في قطر. نحن على يقين من أن آفاق التعاون في مجال السياحة بين روسيا وقطر واسعة وواعدة جدا.

ولا تزال قطر أكبر مستثمر عربي في الاقتصاد الروسي. وتحافظ كذلك الدولتان على التنسيق بشأن القضايا المتعلقة بسوق الغاز في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز. ونرى آفاقا كبيرة لتعزيز التبادل التجاري وتكثيفه وتوسيع نطاقة. تتمتع مجالات مثل الزراعة واللوجستية بإمكانات النمو واسعة. نحن على استعداد للتعامل مع شركائنا القطريين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أعلى.

دميتري دوجادكين – الشرق القطرية

سفير روسيا الاتحادية – الدوحة