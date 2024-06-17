عبر فيديو مسجل.. قال قائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان حميدتي بأننا نرحب بلا تردد بجميع المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل واستعادة المسار الديمقراطي في السودان وسوف نذهب إلى أي مكان من أجل السلام لأننا لسنا دعاة حرب. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي في العيد: سوف نذهب إلى أي مكان من أجل السلام لأننا لسنا دعاة حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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