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حميدتي في العيد: سوف نذهب إلى أي مكان من أجل السلام لأننا لسنا دعاة حرب

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اسماء عثمان 0 تبليغ

عبر فيديو مسجل.. قال قائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان حميدتي بأننا نرحب بلا تردد بجميع المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل واستعادة المسار الديمقراطي في السودان وسوف نذهب إلى أي مكان من أجل السلام لأننا لسنا دعاة حرب.

الجزيرة – السودان

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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