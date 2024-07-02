شاهد بالفيديو.. صحفي الدعم السريع إبراهيم بقال يسجل اعترافات جديدة وخطيرة: (كنت عضوا بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية حتى العام 2022 وانفصلت لهذا السبب!!)

أجرى أحد النشطاء مقابلة مع الصحفي والقائد الميداني لقوات الدعم السريع إبراهيم بقال سراج, عبر منصته على تطبيق “تيك توك” الشهير.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد سجل بقال, خلال حديثه الذي حظي بمتابعات عالية اعترافات جديدة وصفها المتابعون بالخطيرة.

وقال الصحفي في اعترافاته أنه كان عضوا بحزب المؤتمر الوطني السابق وعضوا بالحركة الإسلامية حتى العام 2022 ولا ينكر ذلك.

https://www.facebook.com/reel/2225786957765398

كما كشف القائد الميداني لقوات الدعم السريع, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين عن أسباب انفصاله عن المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.

وقال في ختام حديثه أنه اختلف مع قيادات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية لأسباب وصفها بالعنصرية والجهوية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)