وزارة الصحة ولاية الخرطوم: تصدينا لكافة الوبائيات المحتملة نتيجة لاندلاع الحرب

قال المتحدث باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم محمد إبراهيم عبدالرحمن: – ميليشيا الدعم السريع قصفت مستشفى “البُلك” ما أسفر عن أضرار في المباني – تصدينا لكافة الوبائيات المحتملة نتيجة لاندلاع الحرب – الدعم السريع استهدف الإسعاف المركزي لولاية الخرطوم واستولى على جميع مركباته. الجزيرة – السودان

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