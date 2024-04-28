تكنولوجيا: تطبيق صور جوجل قد يتيح لك قريبًا تعيين إطار زمني مخصص لحذف العناصر الموجودة في سلة المهملات نهائيًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا للكود الموجود في أحدث إصدار من تطبيق صور جوجل لنظام أندرويد (الإصدار 6.79.0.624777117)، قد يتيح لك التطبيق قريبًا تخصيص مدة بقاء الصور المحذوفة في سلة المهملات.

ستكون هذه ميزة جيدة إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على مسح مساحة التخزين لتخزين المزيد من الصور.

وتشير السلسلة، التي عثر عليها خبير التعليمات البرمجية AssembleDebug (عبر PiunikaWeb)، إلى أن المستخدمين قد يكونون قادرين على تعيين إطار زمني مخصص لمدة بقاء العناصر في سلة المهملات قبل حذفها نهائيًا.

هذه الميزة غير متاحة حاليًا للعامة، ولكنها تشير إلى أن جوجل تخطط لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في صورهم في سلة المهملات.

في الوقت الحالي، عندما تحذف صورة أو مقطع فيديو من تطبيق صور جوجل، يتم نقلها إلى سلة المهملات. تظل الصور ومقاطع الفيديو هناك لمدة 60 يومًا قبل حذفها نهائيًا، ولكنها ستظل تحتسب ضمن مساحة التخزين لديك حتى ذلك الحين.

يمكن أن تكون هذه ميزة مفيدة إذا قمت بحذف شيء عن طريق الخطأ وتريد استعادته لاحقًا. ومع ذلك، قد يكون الأمر محبطًا أيضًا إذا كنت تستخدم مستوى تخزين أقل وتريد حذف الصور نهائيًا على الفور لإفساح المجال للمزيد.

هذه الميزة، بالطبع، لا تزال قيد التطوير ولا توجد أخبار متى أو إذا كان سيكون متاحًا للعامة. من الصعب التنبؤ بميزات تفكيك APK، ومع ذلك، فإن حقيقة أن جوجل تعمل على الأقل عليها تشير إلى أن الشركة تستمع إلى تعليقات المستخدمين وتبحث عن طرق لتحسين تجربة تطبيق صور جوجل.

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