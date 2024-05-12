تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على آداء معالج Snapdragon 8 Gen 4 المذهل في الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التقارير قدرة معالج Snapdragon 8 Gen 4 القادم من كوالكوم على دفع آداء مذهل في الألعاب التي تتطلب آداء قوي.

تستعد شركة كوالكوم للإعلان الرسمي عن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 الجديدة في وقت لاحق هذا العام، ولقد شاركت صفحة “Digital Chat Station” مزيد من التفاصيل حول آداء هذا الإصدار.

وتؤكد التسريبات على أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 تأتي بآداء مذهل في تشغيل الألعاب، حيث تم إختبار الرقاقة في تشغيل لعبة “Genshin Impact” بدقة 1080 بيكسل وهي لعبة تتطلب آداء مكثف من المعالج.

ولقد أشارت التسريبات إلى أن الرقاقة قدمت آداء رائع في إدارة التطبيقات المميزة بالجرافيك الثقيل الذي يحتاج آداء قوي، إلا أن مصدر التسريبات لم يكشف عن نتائج معيارية لإختبارات الرقاقة.

ويوضح تقرير “Digital Chat Station” أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 ستتوفر في عدد من الهواتف الذكية بدءاً من شهر أكتوبر، وتتوافق هذه التفاصيل مع التسريبات السابقة التي أكدت خطط كوالكوم للكشف الرسمي عن الرقاقة في شهر أكتوبر.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن سلسلة Xiaomi 15 المرتقبة من شاومي ستكون أولى الإصدارات المميزة برقاقة كوالكوم المرتقبة، على أن تنضم سلسلة Redmi K80 وهواتف OnePlus 13 لاحقاً.

يذكر أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 رصدت في قاعدة بيانات AnTuTu خلال الفترة الماضية، حيث حققت الشركة 1769083 نقطة في معايير الآداء، وهي أقل من رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 الحالية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النموذج النهائي من المعالج سيقدم آداء أقوى.

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