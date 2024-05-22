تكنولوجيا: Honor تطلق سلسلة Honor 200 في 12 من يونيو بمعمارية الذكاء الإصطناعي الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Honor مؤتمرها القادم في 12 من شهر يونيو المقبل لإطلاق سلسلة Honor 200 للأسواق العالمية، حيث تدعم Honor هذه الإصدارات بمعمارية الذكاء الإصطناعي الجديدة التي تتضمن 4 طبقات.

أكدت Honor خلال فعاليات مؤتمر “VivaTech” اليوم على خططها لعقد حدث في شهر يونيو المقبل لإطلاق سلسلة هواتف Honor 200 للأسواق العالمية، ولقد إستعرضت الشركة خلال الحدث اليوم عدد 4 من مراحل معمارية الذكاء الإصطناعي التي تطور بالشراكة مع “Google Cloud”.

وتتضمن سلسلة Honor 200 المرتقبة اثنان من الإصدارات التي تشمل الإصدار الرئيسي مع Honor 200 Pro، وهي أولى الإصدارات المقدمة من الشركة بالمعمارية الجديدة لتقنية الذكاء الإصطناعي التي أعلن عنها اليوم.

وتتضمن الطبقة الرئيسية في معمارية Honor الذكاء الإصطناعي عبر الأجهزة والذكاء الإصطناعي في أنظمة التشغيل، وهي الركيزة الرئيسية في المعمارية الجديدة.

وترتكز الطبقة الثانية على الذكاء الإصطناعي على مستوى النظام الرئيسي، والهدف من التفاعل القائم بين الجهاز والمستخدم.

بينما تستهدف الطبقة الثالثة في المعمارية الذكاء الإصطناعي التوليدي على مستوى التطبيق، لتطبيق الذكاء الإصطناعي وتحسين تجربة المستخدم.

وتتضمن المعمارية أيضاً واجهة خدمات الذكاء الإصطناعي المدعومة من Cloud AI، لتعزيز تكامل تقنية الذكاء الإصطناعي الجديدة لتحسين تجربة المستخدم.

يذكر أن أحد أهم مميزات الذكاء الإصطناعي التوليدي المقدمة في سلسلة Honor 200 المرتقبة ميزة ” Portrait photography” المطورة بالتعاون مع “Harcourt Studio” الذي يشتهر بإلتقاط صور للمشاهير في فترات مختلفة خلال حياتهم، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط Honor خلال الفترة القادمة.

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