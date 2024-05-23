شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. ميزة "Threads by Instagram" التى تعمل على كتم الصوت لإشعارات النشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت Threads، وهي منصة التواصل الاجتماعي الناشئة المملوكة لشركة ميتا، العديد من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم ومنح الأفراد مزيدًا من التحكم في تفاعلاتهم، تأتي هذه التحديثات بمثابة إضافة مرحب بها إلى وظائف النظام الأساسي الحالية، مما يوفر تجربة أكثر انسيابية، وفقاً لموقع phonearena.

ووفقًا للإعلان الأخير لرئيس انستجرام "آدم موسيري"، تتوفر الآن ميزتان متوقعتان للغاية لجميع المستخدمين على Threads، الميزة الاولي هو القدرة على تجاهل الإشعارات الخاصة بمنشورات معينة، مما يسمح للمستخدمين بإسكات المحادثات التي قد لا تكون ذات أهمية أو أصبحت مزعجة بشكل انتقائي، وتمثل هذه الميزة تحسينًا كبيرًا عن الخيار السابق المتمثل في القدرة فقط على إيقاف تشغيل جميع الإشعارات، مما يوفر المزيد من المرونة والتحكم.

الميزة الثانية الجديدة هي القدرة على تحديد من يمكنه الاقتباس من مشاركاتك، ويمكن للمستخدمين الآن اختيار السماح بالاقتباسات من الجميع، أو الأشخاص الذين يتابعونهم فقط، أو تعطيل الميزة بالكامل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إلغاء اقتباس المشاركات يدويًا إذا اختاروا ذلك، ويمكّن هذا المستوى من التخصيص المستخدمين من إدارة كيفية مشاركة المحتوى الخاص بهم ومناقشته داخل النظام الأساسي، تم اختبار هذه التحديثات مسبقًا مع مجموعة صغيرة من المستخدمين، ولكن نظرًا لشعبيتها وتعليقاتها الإيجابية، فقد أصبحت الآن متاحة لمجتمع Threads بأكمله.

قامت Threads أيضًا بتجربة واجهة ويب جديدة تشبه إلى حد كبير TweetDeck، أداة Twitter التي تتيح للمستخدمين عرض جداول زمنية متعددة وتخصيص خلاصاتهم، وتشتمل هذه الواجهة الجديدة على أعمدة قابلة للتخصيص وتحديثات منشورات في الوقت الفعلي، مما يوفر عرضًا أكثر شمولاً وانسيابية لمشهد المواضيع، وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ رسمي لإصدار هذه الواجهة الجديدة، فمن المتوقع أن يؤدي تقديمها إلى تعزيز تجربة المستخدم على المنصة.

تسلط هذه الميزات والتحديثات الجديدة الضوء على محاولات Threads المستمرة للتخلص من التطبيق الذي كان تويتر في السابق، من خلال تزويد المستخدمين بمزيد من التحكم في تفاعلاتهم، تعمل Threads على تعزيز تجربة وسائط اجتماعية أكثر جاذبية وتخصيصًا، ومع استمرار المنصة في النمو والتطور، سيكون من المثير للاهتمام معرفة التحسينات والتحسينات الأخرى التي تخبئها لمستخدميها.