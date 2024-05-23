شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارات ميتا الذكية يمكنها الآن تحميل الصور مباشرة إلى قصص إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت شركة ميتا نظارتها الذكية لمنحها المزيد من الإمكانيات بدون استخدام اليدين، بدءًا بميزة جديدة تتيح لك مشاركة الصور على قصص إنستجرام دون الحاجة إلى إخراج هاتفك، فيمكنك فقط أن تقول "مرحبًا ميتا، شارك صورتي الأخيرة على انستجرام،" إذا كنت قد التقطت الصورة التي تريدها بالفعل، ولكن يمكنك أيضًا أن تقول "مرحبًا ميتا، انشر صورة على إنستجرام" إذا كنت تريد أن تكون أكثر عفوية وتلتقط صورة لتحميلها كقصة على الفور، فإنه مخصص لتلك اللحظات التي لا تمانع في مشاركتها مع متابعيك، دون تحريرها، في الوقت الفعلي.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإنه بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن الآن من الحصول على نظارتك لتشغيل أغانيك بسرعة على Amazon Music، فقط قل "مرحبا ميتا، ابدأ Amazon Music" لبدء الاستماع من خلال نظام الصوت المفتوح للأذن الخاص بالنظارات الذكية.



كما ستتمكن من التحكم في الصوت باستخدام عناصر التحكم التي تعمل باللمس في الجهاز أو بصوتك، وإذا كان لديك حساب Calm وتحتاج إلى تخفيف الضغط، فيمكنك الاستماع إلى تمارين التأمل أو تمارين اليقظة الذهنية على نظارتك الذكية، وللقيام بذلك، ما عليك سوى قول "مرحبًا ميتا، ابدأ Daily Calm".



وإذا لم يكن لديك حساب Calm، فيمكنك الحصول على اشتراك لمدة ثلاثة أشهر مجانًا إذا اتبعت المطالبات التي تظهر على الشاشة في تطبيق Meta View.



يتم "طرح كل هذه الميزات تدريجيًا"، لذا ستتمكن في النهاية من الوصول إليها إذا لم تكن لديك بعد.



وجدير بالذكر أنه في الشهر الماضي، طرحت ميتا أيضًا الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط لنظاراتها الذكية بعد أشهر من الاختبار، وبفضل هذا التحديث، يمكنك الآن أن تطلب من النظارات الذكية وصف الأشياء الموجودة في البيئة وتحديد المعالم وقراءة الإشارات بلغات مختلفة، وهو ما يبدو مفيدًا بشكل خاص للمسافرين.