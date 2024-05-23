تكنولوجيا: إطلاق النظام الشبكي الجديد من شاومي عالميًا: AX3000 NE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي مؤخرًا نظام Xiaomi Mesh System AX3000، والذي كان متاحًا سابقًا في آسيا فقط، في السوق العالمية.

يوجد الآن إصدار جديد، وهو Xiaomi Mesh System AX3000 NE، في مرحلة البداية وهو مخصص أيضًا للجمهور الدولي.

تم إدراج الجهاز مؤخرًا على الموقع الإلكتروني العالمي للشركة المصنعة. وكما هو معروف، لا يكشف هذا الموقع حتى الآن عن أي أسعار أو مدى توفر، لكنه يعلن أن الإطلاق العالمي وشيك ويوفر أيضًا جميع البيانات الفنية لجهاز Xiaomi Mesh System AX3000 NE الجديد.

للوهلة الأولى، لا يبدو أن هناك الكثير من الاختلافات في نظام Xiaomi Mesh System AX3000، ولكن هناك القليل منها.

وبصرف النظر عن اللون (يأتي الإصدار الجديد باللون الأبيض بدلاً من الأسود) يبدو أن شاومي تقدم الجهاز مع معدات أخرى في مجموعات من واحد أو اثنين أو ثلاثة.

ووفقًا لذلك، فإن الحزمة المزودة بجهاز توجيه وما يصل إلى قمرين صناعيين مخصصة للبيئات الكبيرة لضمان شبكة WiFi سلسة. هنا تعد شركة شاومي بتغطية تصل إلى 600 متر مربع.

وتشير شاومي إلى اختلاف آخر على موقعها على الويب: يمكن لمستخدمي الشبكة الجدد تسجيل الدخول بسهولة إلى Xiaomi Mesh System AX3000 عبر NFC.

مرة أخرى، يعد WiFi 6 هو المعيار، بما في ذلك التوافق مع الإصدارات السابقة مع الأجيال السابقة.

يمكن تحقيق معدل إرسال يصل إلى 3000 ميجابت/ثانية عبر الترددين المشتركين 2.4 و 5 جيجاهرتز وبعرض نطاق يبلغ 160 ميجاهرتز. وهو لا يختلف عن نظام Xiaomi Mesh System AX3000.

وأخيرًا، يوفر النظام الشبكي أربع اتصالات Gigabit LAN (بما في ذلك WAN) ويمكن تهيئتها عبر التطبيق.

المصدر