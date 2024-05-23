تكنولوجيا: شركة أبل تواجه غرامة مكافحة الاحتكار البالغة 1.8 مليار يورو والمتعلقة بشكوى سبوتيفاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرضت شركة أبل في شهر مارس من هذا العام لغرامة ضخمة بقيمة 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار) بسبب شكوى قدمتها سبوتيفاي في البداية في عام 2019.

وكانت الشكوى بسيطة، حيث فرضت أبل على صانعي التطبيقات ضريبة بنسبة 30 بالمئة عندما يشترك المستخدم في خدمتهم مقابل سنة و 15 بالمئة للسنوات اللاحقة.

وقد أعطى ذلك ميزة غير عادلة لشركة أبل على سبوتيفاي حيث اضطرت الأخيرة إلى رفع تكاليف الاشتراك لتغطية الضريبة.

ومع ذلك، لن تقوم شركة أبل بالدفع فقط. وذكرت بلومبرج أن شركة أبل رفعت دعوى خاصة بها أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج لمحاولة إلغاء الغرامة الباهظة.

تشير شركة أبل إلى أن المفوضية الأوروبية لم تقدم أدلة موثوقة على أن المستهلكين تضرروا من سياسات متجر التطبيقات الخاصة بها.

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