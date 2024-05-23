تكنولوجيا: جهاز Poco Pad ينطلق بمعالج Snapdragon 7s Gen 2 وسعر 300 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Poco للأسواق اليوم أول أجهزتها اللوحية Poco Pad، الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 7s Gen 2، وشاشة بمعدل تحديث 120Hz، وسعر 300 دولار.

يتميز جهاز Poco Pad اللوحي بشاشة LCD بحجم 12.1 إنش، وجودة عرض 2.5K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتتميز أيضاً بإنتاج 68 مليار لون، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 600 nits، وتعتيم DC، وعمق ألوان 12بت.

ويتميز هذا الإصدار بأبعاد 16:10، كما يضم 4 من المكبرات الصوتية الجانبية بتقنية Dolby Atmos، ويدعم الجهاز اللوحي أيضاً تقنية Dolby Vision لأعلى جودة في الصورة عند بث الفيديو.

ويدعم جهاز Poco Pad بطارية بقدرة 10000 mAh لعمر شحن يصل إلى 16 ساعة من بث محتوى الفيديو، كما ينطلق الجهاز اللوحي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

أيضاً يضم الجهاز رقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 2، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الجهاز بطاقة microSD للتخزين الخارجي حتى سعة 1.5 تيرابايت.

وتطلق شاومي الجهاز بواجهة HyperOS التي تقدم بعض المميزات مثل ميزة التعاون ومشاركة الملفات مع هواتف HyperOS، كما سيتاح للمستخدم سحب وإفلات الملفات أو الصور بسلاسة بين الأجهزة.

يذكر أن جهاز Poco Pad يأتي بتصميم معدني نحيف بسماكة 7.52مم، ووزن 571 جرام، كما يتوفر الجهاز بألوان الرمادي والأزرق بسعر 300 دولار.

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