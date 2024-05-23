تكنولوجيا: سامسونج بدأت العمل على تطوير شرائح بدقة 2 نانومتر لرقاقة Exynos 2600

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير عقدة تصنيع الشرائح الجديدة بدقة 2 نانومتر، والتي تقدم للمرة الأولى في رقاقة Exynos 2600.

تستعد شركة سامسونج لبدء الإنتاج الضخم لشرائح الشركة الجديدة المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر والتي تقدم في رقاقة Exynos 2500 وتدعم الجيل القادم من سلسلة هواتف Galaxy S25، أو رقاقة Exynos W1000 التي تدعم سلسلة Galaxy Watch7 الذكية المقرر إطلاقها قريباً.

ولقد كشف تقرير نشر اليوم عبر “ETNews” عن عملية التصنيع التي تدعم رقاقة Exynos 2600، حيث تنطلق الرقاقة بدقة تصنيع 2 نانومتر، ولقد بدأت العملاق الكوري على تطوير عقدة التصنيع الجديدة بالفعل وفقاً للتفاصيل التي جاءت في هذا التقرير.

ومن المتوقع أن تقدم شرائح Exynos 2600 المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر للمرة الأولى في سلسلة هواتف Galaxy S26.

أيضاً من المتوقع أن يتفوق معالج Exynos 2500 القادم بعقدة تصنيع 3 نانومتر على إصدار كوالكوم Snapdragon 8 Gen 4، حيث تستمر كوالكوم في تبني دقة تصنيع 4 نانومتر في هذا الإصدار.

ولقد أشارت بعض التوقعات الأخرى إلى أن كوالكوم ستقدم رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 القادمة بعملية تصنيع بدقة 3 نانومتر، على أن تدعم الرقاقة الجيل الثاني من عملية تصنيع TSMC (N3E).

من جانب أخر كانت شركة ابل صاحبة النصيب الأكبر في إنتاج TSMC للرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، حيث إستحوذت ابل على نسبة 90% من إنتاج TSMC العام الماضي، إلا أن ابل قامت بخفض طلبات التوريد إلى حد ما، لذا سيكون لدى شركة كوالكوم فرصة للتقدم بطلبات توريد من الرقاقات المميزة بدقة 3 نانومتر.

أيضاً أشار مصدر أخر من تايوان إلى أن معالج Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy سيرتكز على عملية تصنيع سامسونج GAA Plus بدقة 3 نانومتر بدءاً من 2025.

يذكر أن شركة TSMC تعمل أيضاً على تطوير الشرائح المميزة بعملية تصنيع 2 نانومتر، والتي تقدم لهواتف iPhone 17 Pro وبعض من أجهزة Macs، ومن المقرر أن تنطلق سلسلة iPhone 17 في 2026، لذا سنشهد منافسة بين سامسونج وابل لتحقيق الريادة وإطلاق أول الأجهزة المميزة بشرائح بدقة تصنيع 2 نانومتر للأسواق.

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