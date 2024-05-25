تكنولوجيا: جوجل ستتخذ “إجراءات سريعة” بشأن AI Overviews

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سرعان ما انتشرت أمثلة مراجعات الذكاء الاصطناعي من جوجل التي ظهرت مع نشر التحديث للجمهور، ولكن بينما اضطرت الشركة إلى تعطيل الذكاء الاصطناعي في بعض الاستعلامات الفيروسية بشكل خاص، تؤكد جوجل مجددًا أن “الغالبية العظمى” من نتائج الذكاء الاصطناعي هي “جودة عالية.”

على مدار اليومين الماضيين، تم اكتشاف معلومات عامة عن الذكاء الاصطناعي في جوجل وهي تقدم معلومات غير صحيحة، وأحيانًا قد تكون خطيرة.

هناك العديد من الأمثلة على ذلك، مع مثال سريع الانتشار على وجه الخصوص يطلب من الناس وضع الغراء على البيتزا.

قد يكون هذا اقتراحًا خطيرًا، لكن جوجل توقفت عن تقديم نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي بشأن الاستعلام الذي أدى إلى ظهوره في الأصل.

هناك استفسار خطير آخر لاحظنا أن ميزة AI Overviews لم تعد تظهر وهي درجة الحرارة التي يجب طهي الدجاج عليها. ومع ذلك، لا يبدو أن هذا ينطبق على جميع المجالات، ومن الجدير بالذكر أنه لن تكون هناك نظرتان عامتان للذكاء الاصطناعي متطابقتان.

في كثير من الأحيان، سيؤدي إجراء نفس البحث مرتين إلى إعادة صياغة النتيجة أو التركيز على جانب مختلف من الإجابة.

وأكدت جوجل، في بيان لموقع 9to5Google، أنها “تتخذ إجراءات سريعة عند الاقتضاء بموجب سياسات المحتوى الخاصة بها” فيما يتعلق ببعض هذه النتائج الخطيرة.

تشير جوجل أيضًا إلى أن العديد من الأمثلة الفيروسية المتداولة في الوقت الحالي “تم التلاعب بها” أو لا يمكن إعادة إنتاجها، ومن المثير للسخرية أن جوجل تشير بإصبع الاتهام إلى معلومات مضللة مقصودة نظرًا لأن AI Overviews كانت تقدم معلومات مضللة مقصودة أخرى.

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